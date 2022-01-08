Зеленський просить Сенат США підтримати санкції проти "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський просить Сенат США підтримати санкції проти газопроводу "Північний потік-2", щоб не допустити його запуск. Раніше в Державному департаменті виступили проти такого сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президент.

"Дякую сенаторам Чаку Шумеру і Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинку російського "Північного потоку-2". Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня представник Держдепу Нед Прайс заявив, що санкції проти газопроводу можуть підірвати "об'єднаний фронт" з протидії Росії, а також довіру європейських партнерів США.

А видання Politico писало, що представники Демократичної партії не підтримають санкції, оскільки не хочуть підривати позиції президента США Джо Байдена, поки він веде переговори з російським колегою Володимиром Путіним з приводу нарощування військової потужності на кордоні з Україною.