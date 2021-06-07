Зеленский просит Раду принять антикоррупционную стратегию: она содержит 5 принципов

Украинский президент Владимир Зеленский просит парламент поддержать антикоррупционную стратегию, которую подготовило правительство. Документ содержит пять принципов.
Об этом он заявил на антикоррупционном форуме.
"Парламенту следует сосредоточиться на том, что в последние четыре года в Украине отсутствует программный документ - антикоррупционная стратегия. Депутатам нужно принять как можно быстрее внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 - 2024 годы. Она должна содержать пять главных принципов", - отметил Зеленский.
Он также перечислил эти принципы:
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский наложит вето на закон, который возвращает наказание в виде тюремного заключение за недостоверное декларирование. В частности, потому что новые правки позволяют записывать имущество на родственников и не декларировать его.
Подробнее о попытке вернуть жесткие меры наказания читайте в материале "Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях".