Зеленський просить Раду прийняти антикорупційну стратегію: вона містить 5 принципів

Український президент Володимир Зеленський просить парламент підтримати антикорупційну стратегію, яку підготував уряд. Документ містить п'ять принципів.
Про це він заявив на антикорупційному форумі.
"Парламенту слід зосередитися на тому, що в останні чотири роки в Україні відсутній програмний документ - антикорупційна стратегія. Депутатам потрібно прийняти якнайшвидше внесений урядом проект про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки. Вона має містити п'ять головних принципів", - зазначив Зеленський.
Він також перерахував ці принципи:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський накладе вето на закон, який повертає покарання у вигляді тюремного ув'язнення за недостовірне декларування. Зокрема, тому що нові правки дозволяють записувати майно на родичів і не декларувати його.
Детальніше про спробу повернути жорсткі міри покарання читайте в матеріалі "Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях".