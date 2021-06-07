Зеленський просить Раду прийняти антикорупційну стратегію: вона містить 5 принципів

Про це він заявив на антикорупційному форумі .

"Парламенту слід зосередитися на тому, що в останні чотири роки в Україні відсутній програмний документ - антикорупційна стратегія. Депутатам потрібно прийняти якнайшвидше внесений урядом проект про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки. Вона має містити п'ять головних принципів", - зазначив Зеленський.

Він також перерахував ці принципи: