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Зеленський просить Раду прийняти антикорупційну стратегію: вона містить 5 принципів

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 14:36
Зеленський просить Раду прийняти антикорупційну стратегію: вона містить 5 принципів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Український президент Володимир Зеленський просить парламент підтримати антикорупційну стратегію, яку підготував уряд. Документ містить п'ять принципів.

Про це він заявив на антикорупційному форумі.

"Парламенту слід зосередитися на тому, що в останні чотири роки в Україні відсутній програмний документ - антикорупційна стратегія. Депутатам потрібно прийняти якнайшвидше внесений урядом проект про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки. Вона має містити п'ять головних принципів", - зазначив Зеленський.

Він також перерахував ці принципи:

  • оптимізація функцій державних органів влади
  • цифрова трансформація та повне відкриття даних
  • зручні та законні сервіси
  • невідворотність покарання за корупційні правопорушення
  • суспільна нетерпимість до корупції

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський накладе вето на закон, який повертає покарання у вигляді тюремного ув'язнення за недостовірне декларування. Зокрема, тому що нові правки дозволяють записувати майно на родичів і не декларувати його.

Детальніше про спробу повернути жорсткі міри покарання читайте в матеріалі "Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях".

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