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Зеленський просить Парубія скликати 22 травня позачергове засідання Ради

Новини » Вибори 2019    21.05.2019 - 18:08
Зеленський просить Парубія скликати 22 травня позачергове засідання Ради
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський просить Парубія скликати позачергове засідання Ради для внесення змін в закон про вибори народних депутатів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної ради Андрія Парубія з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін в закон про вибори нардепів. Про це він написав у Twitter.

"Прошу голову Верховної ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін в закон про вибори народних депутатів", - написав Зеленський.

Зеленський просить Парубія скликати 22 травня позачергове засідання Ради

Фото (twitter.com/ZelenskyyUa)

Нагадаємо, 21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, першою поправкою є скасування мажоритарної системи, за якою зараз обирається половина парламенту.

Додамо, сьогодні Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.

 

 

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Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийАндрій Парубій
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