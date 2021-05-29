Зеленський просить зобов'язати чиновників і депутатів декларувати операції з валютою
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський спрямував листа до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Він закликав уряд невідкладно підготувати та внести до Верховної ради проект змін до закону "Про запобігання корупції".
Про це повідомили у прес-службі ОП.
Президент наполягає на підвищенні прозорості процедури декларування. Він пропонує наступні зміни до закону:
- чітко визначити строк, протягом якого щодо посадовця після його призначення чи обрання не діятимуть обмеження стосовно припинення підприємницької діяльності або припинення його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній.
- відновити тридцятиденний період, протягом якого посадові особи зобов’язані передати в управління інших осіб належні їм підприємства та корпоративні права.
- уточнити положення про те, що вимоги стосовно передачі в управління іншій особі не застосовуються саме в частині акцій акціонерного товариства сукупною номінальною вартістю не більше 0,25 прожиткового мінімуму, в якому особа призначена чи обрана на посаду, та які сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій АТ.
- запровадити обов'язкове декларування операцій з купівлі/продажу іноземної валюти суб’єктів декларування або членів їхніх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.
- відновити обов'язкову повну перевірку декларацій осіб, які обіймають посади радника або помічника голови Верховної ради, та проведення спеціальної перевірки претендентів на ці посади.
Нагадаємо, Зеленський також закликав Раду повернути в'язницю за недостовірне декларування.
Раніше Верховній раді рекомендували ухвалити закон президента Володимира Зеленського про мільйонні штрафи та в'язницю за контрабанду.