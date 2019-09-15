США и Франция в ОБСЕ призвали Россию продолжать переговоры по Донбассу

Фото: Джеймс Гилмор и Кристина Фаже (osce.usmission.gov)

Дипломаты отметили, что именно Россия начала и разожгла войну на Донбассе

Представители Франции и США в ОБСЕ Джеймс Гилмор и Кристина Фаже призвали Россию продолжать переговоры о достижении мира на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американской миссии.

По итогам встречи в Вене дипломаты сделали общее заявление, в котором говорится об обязательстве РФ выполнять минские соглашения.

"Россия должна продолжать конструктивно участвовать в переговорах по выполнению минских соглашений, чтобы положить конец конфликту, который она начала и разожгла", - подчеркнули дипломаты.

Гилмор назвал длительную агрессию России в Украине, оккупацию части территорий, а также аннексию Крыма одним из главных вызовов для безопасности в Европе и Евразии.

Он отметил, что немногие страны, такие как Соединенные Штаты и Франция, одинаково заинтересованы в том, чтобы ОБСЕ могла сыграть потенциально более важную роль в предотвращении подобных проблем.

Гилмор также поприветствовал обмен пленными между Украиной и Россией 7 сентября, в результате которого около 35 украинцев вернулись домой.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что международные санкции влияют на изменение позиции России по отношению к Украине.

РБК-Украина писало, что президент Эммануэль Макрон активно работает над тем, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась в сентябре.