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Зеленский просит Красный Крест о помощи, чтобы ускорить обмен пленными

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский просит Международный комитет Красного Креста о помощи, чтобы ускорить обмен пленными на Донбассе. Организация должна получить доступ ко всем заложникам.

Об этом он заявил на встрече с главой Красного Креста Петером Маурером, передает сайт президента.

Сообщается, что стороны обсудили необходимость доступа Красного Креста к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет их идентифицировать.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Маурера за координацию МККК в предыдущих процессах обмена пленными, а также попросил оказать содействие в получении списков людей от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех".

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"Петер Маурер заверил, что сегодня эти вопросы являются приоритетными для организации, которую он возглавляет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что даты очередного обмена пленными между Украиной и Россией нет.

Как отмечал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, обмен пленными заблокирован из-за постановления Верховной рады о выборах.

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Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленнымиКрасный Крест