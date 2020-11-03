Зеленський просить Червоний Хрест про допомогу, щоб прискорити обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський просить Міжнародний комітет Червоного Хреста про допомогу, щоб прискорити обмін полоненими на Донбасі. Організація має отримати доступ до всіх заручників.

Про це він заявив на зустрічі з головою Червоного Хреста Петером Маурером, передає сайт президента.

Повідомляється, що сторони обговорили необхідність доступу Червоного Хреста до полонених на тимчасово окупованих територіях, що допоможе їх ідентифікувати.

Крім того, Зеленський подякував Мауреру за координацію МКЧХ в попередніх процесах обміну полоненими, а також попросив сприяти у отриманні списків людей від іншої сторони для прискорення обміну за формулою "всіх на всіх".

"Петер Маурер запевнив, що сьогодні ці питання є пріоритетними для організації, яку він очолює", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що дати чергового обміну полоненими між Україною та Росією немає.

Як зазначав глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, обмін полоненими заблоковано через постанову Верховної ради про вибори.