Зеленский просит Австралию присоединиться к новой глобальной системе безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Австралию присоединиться к новой глобальной системе безопасности. А также приложить усилия, чтобы принудить Россию к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента к парламенту Австралии.

"Нет иного пути гарантировать глобальную безопасности, чем принудить Россию к тишине, принудить к миру. Ответственность за все, что она сделала против глобальной безопасности, важна", - отметил Зеленский.

По его словам, Россия должна подвергнуться таким санкциям, чтобы она поняла, что ядерный шантаж повлечет разрушительные последствия для шантажиста.

"Лидерство Австралии может быть незаменимым в модернизации глобальной архитектуры безопасности и укреплении антивоенной коалиции, работающей над возвращением мира в Украину", - добавил он.