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Зеленський просить Австралію приєднатися до нової глобальної системи безпеки

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський закликав Австралію приєднатися до нової глобальної системи безпеки. А також докласти зусиль, щоб примусити Росію до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звернення президента до парламенту Австралії.

"Немає іншого шляху гарантувати глобальну безпеку, ніж примусити Росію до тиші, примусити до миру. Відповідальність за все, що вона зробила проти глобальної безпеки, важлива", - зазначив Зеленський.

За його словами, Росія має піддатися таким санкціям, щоб вона зрозуміла, що ядерний шантаж спричинить руйнівні наслідки для шантажиста.

"Лідерство Австралії може бути незамінним в модернізації глобальної архітектури безпеки і зміцненні антивоєнної коаліції, що працює над поверненням миру в Україну", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що вторгнення Росії стало можливим через безкарність після катастрофи літака MH17 на Донбасі в 2014 році.

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Володимир ЗеленськийАвстралияВійна Росії проти України