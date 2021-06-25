Зеленський просив Лукашенка видати "вагнерівців"

Президент Володимир Зеленський заявив, що операція по "вагнерівцям" готувалася точно не в Україні. Він розповів, як просив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка видати Україні бойовиків, однак той цього не зробив.

Президент підкреслив, що операція дійсно готувалася, проте не українськими спецслужбами, а її ідею подали інші країни, які хотіли втягнути Київ у цю історію.

"Останній раз ми спілкувалися з ним телефоном. Коли "вагнерівці" були на території Білорусі. Я його попередив, що готовий передати йому всю інформацію про цих людей, там були прізвища, ми розуміли, хто це такі. Проте він сказав мені телефоном: "Я розумію, дорогий Володимир Олександрович, я не підведу, все буде нормально, я розберуся". Я був упевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім сталося те, що сталося. Це була остання наша з ним бесіда", - розповів Зеленський,

Президент задоволений тим, що операція не вдалася, оскільки це могло погано закінчитися для України, враховуючи ситуацію з примусовою посадкою літака в Мінську.

"Ми з вами бачили, що було в Білорусі, як посадили літак, чим це закінчилося, чим закінчуються такі спецоперації тієї чи іншої країни. Тому, це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ця ситуація, ідея цієї операції була інших країн, точно не Україна. Ми виявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні", - зазначив він.