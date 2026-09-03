Зеленський пропонує давати "офісникам" до 12 років ув'язнення: що відомо про законопроєкт

Що ще важливо знати

Нагадаємо, вчора, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів та участь у них. Він наголосив, що відповідальність має бути «чіткою та суворою».

Також ми писали, що в серпні поліція по всій країні перевіряла інфраструктуру шахрайських кол-центрів. Відомо, що працівники цих організацій залучали людей до фіктивних інвестплатформ і отримували доступ до рахунків.