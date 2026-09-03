Зеленский предлагает давать "офисникам" до 12 лет тюрьмы: что известно о законопроекте

Что еще важно знать

Напомним, вчера 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят усиление наказания за организацию мошеннических колл-центров и участии в них. Он подчеркнул, что ответственность должна быть "четкой и жесткой".

Также мы писали, что в августа полиция по всей стране проверяла инфраструктуру мошеннических колл-центров. Известно, что работники этих организаций привлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получили доступ к счетам.