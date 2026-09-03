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Зеленський пропонує давати "офісникам" до 12 років ув'язнення: що відомо про законопроєкт

00:16 03.09.2026 Чт
2 хв
Які покарання передбачені за шахрайські кол-центри?
aimg Едуард Ткач
Зеленський пропонує давати "офісникам" до 12 років ув'язнення: що відомо про законопроєкт Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
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Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів. Зокрема, так званим "офісникам" може загрожувати позбавлення волі на понад ніж 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проєкт документу, опублікований на сайті ВРУ.

Згідно з текстом, пропонується ввести наступні покарання:

  • створення шахрайської організації або керівництво нею чи її структурною частиною - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна;
  • робота у такому call-центрі з усвідомленням його незаконності - від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна або без такої;
  • надання приміщень або послуг - від 5 до 10 років позбавлення волі;
  • умисне залучення іншої особи шляхом пропонування роботи і не тільки - позбавлення волі на термін від 3 що 5 років;
  • повторне вербування - від 5 до 10 років в'язниці.

Водночас звільняється від покарання особа, яка повідомила правоохоронцям про створення або діяльність такої організації (проте від покарання не звільняється людина, яка створила шахрайську організацію).

Що ще важливо знати

Нагадаємо, вчора, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів та участь у них. Він наголосив, що відповідальність має бути «чіткою та суворою».

Також ми писали, що в серпні поліція по всій країні перевіряла інфраструктуру шахрайських кол-центрів. Відомо, що працівники цих організацій залучали людей до фіктивних інвестплатформ і отримували доступ до рахунків.

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