Зеленський пропонує давати "офісникам" до 12 років ув'язнення: що відомо про законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів. Зокрема, так званим "офісникам" може загрожувати позбавлення волі на понад ніж 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проєкт документу, опублікований на сайті ВРУ.

Водночас звільняється від покарання особа, яка повідомила правоохоронцям про створення або діяльність такої організації (проте від покарання не звільняється людина, яка створила шахрайську організацію).

Що ще важливо знати

Нагадаємо, вчора, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів та участь у них. Він наголосив, що відповідальність має бути «чіткою та суворою».

Також ми писали, що в серпні поліція по всій країні перевіряла інфраструктуру шахрайських кол-центрів. Відомо, що працівники цих організацій залучали людей до фіктивних інвестплатформ і отримували доступ до рахунків.