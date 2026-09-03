Зеленский предлагает давать "офисникам" до 12 лет тюрьмы: что известно о законопроекте
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за организацию мошеннических колл-центров. В частности, так называемым "офисникам" может грозить лишение свободы более чем на 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, опубликованный на сайте ВРУ.
Согласно тексту предлагается ввести следующие наказания:
- создание мошеннической организации или руководство ею или ее структурной частью - лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;
- работа в таком call-центре с осознанием его незаконности – от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой;
- предоставление помещений или услуг – от 5 до 10 лет лишения свободы;
- умышленное привлечение другого лица путем предложения работы и не только - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет;
- повторная вербовка – от 5 до 10 лет тюрьмы.
В то же время освобождается от наказания лицо, сообщившее правоохранителям о создании или деятельности такой организации (однако от наказания не освобождается человек, создавший мошенническую организацию).
Что еще важно знать
Напомним, вчера 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят усиление наказания за организацию мошеннических колл-центров и участии в них. Он подчеркнул, что ответственность должна быть "четкой и жесткой".
Также мы писали, что в августа полиция по всей стране проверяла инфраструктуру мошеннических колл-центров. Известно, что работники этих организаций привлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получили доступ к счетам.