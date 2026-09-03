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Зеленский предлагает давать "офисникам" до 12 лет тюрьмы: что известно о законопроекте

00:16 03.09.2026 Чт
2 мин
Какие наказания предусмотрены мошенническими колл-центрами?
aimg Эдуард Ткач
Зеленский предлагает давать "офисникам" до 12 лет тюрьмы: что известно о законопроекте Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за организацию мошеннических колл-центров. В частности, так называемым "офисникам" может грозить лишение свободы более чем на 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, опубликованный на сайте ВРУ.

Согласно тексту предлагается ввести следующие наказания:

  • создание мошеннической организации или руководство ею или ее структурной частью - лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;
  • работа в таком call-центре с осознанием его незаконности – от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой;
  • предоставление помещений или услуг – от 5 до 10 лет лишения свободы;
  • умышленное привлечение другого лица путем предложения работы и не только - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет;
  • повторная вербовка – от 5 до 10 лет тюрьмы.

В то же время освобождается от наказания лицо, сообщившее правоохранителям о создании или деятельности такой организации (однако от наказания не освобождается человек, создавший мошенническую организацию).

Что еще важно знать

Напомним, вчера 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят усиление наказания за организацию мошеннических колл-центров и участии в них. Он подчеркнул, что ответственность должна быть "четкой и жесткой".

Также мы писали, что в августа полиция по всей стране проверяла инфраструктуру мошеннических колл-центров. Известно, что работники этих организаций привлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получили доступ к счетам.

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