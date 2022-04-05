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Зеленский - пропагандистам России: финал вашей жизни в лучшем случае будет за решеткой

Новина українською →
Киев, Вторник 05 апреля 2022 00:55
Зеленский - пропагандистам России: финал вашей жизни в лучшем случае будет за решеткой Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты будут пытаться спрятать следы своих преступлений, в том числе с помощью пропаганды. Они не смогли это сделать в Буче, когда отступали, но, вероятно, на другой территории это возможно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что каждый "нормальный человек понимает, кто принес войну и массовые смерти. Есть много доказательств того, что именно РФ уничтожает украинские города, похищают, пытают мирных людей".

"Поэтому российским пропагандистам, их руководителям удастся лишь одно - наработать на приговор трибунала, который будет подобный приговору Юлиусу Штрайхе, одному из идеологов нацизма. Он был казнен за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду. Всем Скабеевым, вечерним "мудозвонам", фронтовым лжецам нужно запомнить - финал вашей жизни будет за решеткой, в лучшем случае", - сказал Зеленский.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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