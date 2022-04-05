Зеленський - пропагандистам Росії: фінал вашого життя в кращому випадку буде за гратами
Окупанти намагатимуться заховати сліди своїх злочинів, у тому числі за допомогою пропаганди. Вони не змогли це зробити в Бучі, коли відступали, але, ймовірно, на іншій території це можливо.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
Він зазначив, що кожна " нормальна людина розуміє, хто приніс війну і масові смерті. Є багато доказів того, що саме РФ знищує українські міста, викрадають, катують мирних людей".
"Тому російським пропагандистам, їхнім керівникам вдасться лише одне-напрацювати на вирок трибуналу, який буде подібний до вироку Юліусу Штрайху, одному з ідеологів нацизму. Він був страчений за антисемітську пропаганду і заклики до геноциду. Всім Скабєєвим, вечірнім "мудозвонам", фронтовим брехунам потрібно запам'ятати - фінал Вашого життя буде за гратами, в кращому випадку", - сказав Зеленський.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.