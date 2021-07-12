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Зеленский о промедлении со вступлением Украины в НАТО: несправедливо по отношению к Альянсу

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Литва, Понедельник 12 июля 2021 18:10
Зеленский о промедлении со вступлением Украины в НАТО: несправедливо по отношению к Альянсу Фото:
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно промедлении со вступлением в НАТО. Союзники Альянса страдают из-за решения других стран выступать против членства Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского литовскому публичному вещателю LRT.

По мнению главы страны, то, что некоторые члены НАТО выступают против вступления Украины в военно-политический блок является, в первую очередь, несправедливостью в отношении Альянса.

"Мне кажется несправедливым, когда страдают другие союзники, потому что много союзников и я думаю, что руководство Североатлантического союза рассматривает Украину как члена НАТО. Они все.",- отметил Владимир Зеленский.

Президент убежден в том, что это является большой ошибкой не только из-за репутации НАТО, но и из-за ее могущества.

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