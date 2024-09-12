ua en ru
Чт, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський - прокурору МКС: важливо не допустити ігнорування ордерів

Україна, Четвер 12 вересня 2024 19:41
UA EN RU
Зеленський - прокурору МКС: важливо не допустити ігнорування ордерів Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Під час зустрічі вони обговорили відповідальність Російської Федерації за скоєні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Важливо дотримуватися Римського статуту й не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців. Обговорили це під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом", - повідомив глава держави.

Водночас він зауважив, що під час зустрічі вони також обговорили тему боротьби з насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей, а також розслідування цих злочинів.

"Дякую за підтримку України!", - підсумував Зеленський.

Монголія відмовилась арештувати Путіна

Нагадаємо, що 2 вересня російський диктатор Володимир Путін прилетів до Монголії з візитом на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха.

Ця поїздка стала першим візитом Путіна до країни, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно Монголія, яка і є зокрема підписантом, мала арештувати Путіна, але цього не зробила. В уряді Монголії своєю чергою відмову пояснили залежністю країни від російських енергоносіїв.

Українська сторона ж заявила, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася арештовувати російського диктатора.

Президент України Володимир Зеленський теж висловився про відмову арештувати Путіна, заявивши, що у Монголії "поважають вбивцю більше, ніж міжнародне право".

Водночас прокурор МКС також відреагував на відмову Монголії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Міжнародний кримінальний суд Війна Росії проти України
NEWS
США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен
США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США