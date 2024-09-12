Зеленський - прокурору МКС: важливо не допустити ігнорування ордерів

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Під час зустрічі вони обговорили відповідальність Російської Федерації за скоєні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Дякую за підтримку України!", - підсумував Зеленський.

Водночас він зауважив, що під час зустрічі вони також обговорили тему боротьби з насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей, а також розслідування цих злочинів.

"Важливо дотримуватися Римського статуту й не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців . Обговорили це під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом", - повідомив глава держави.

Монголія відмовилась арештувати Путіна

Нагадаємо, що 2 вересня російський диктатор Володимир Путін прилетів до Монголії з візитом на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха.

Ця поїздка стала першим візитом Путіна до країни, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно Монголія, яка і є зокрема підписантом, мала арештувати Путіна, але цього не зробила. В уряді Монголії своєю чергою відмову пояснили залежністю країни від російських енергоносіїв.

Українська сторона ж заявила, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася арештовувати російського диктатора.

Президент України Володимир Зеленський теж висловився про відмову арештувати Путіна, заявивши, що у Монголії "поважають вбивцю більше, ніж міжнародне право".

Водночас прокурор МКС також відреагував на відмову Монголії.

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