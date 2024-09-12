Зеленский - прокурору МКС: важно не допустить игнорирования ордеров

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. В ходе встречи они обсудили ответственность Российской Федерации за совершенные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

В то же время он отметил, что во время встречи они обсудили тему борьбы с насильственным перемещением и депортацией украинских детей, а также расследование этих преступлений.

"Важно придерживаться Римского устава и не допустить игнорирования решений суда по поводу ордеров на арест российских военных преступников . Обсудили это во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом", - сообщил глава государства.

Монголия отказалась арестовать Путина

Напомним, что 2 сентября российский диктатор Владимир Путин прилетел в Монголию с визитом по приглашению президента страны Ухнагийна Хурелсуха.

Эта поездка стала первым визитом Путина в страну, ратифицировавшую Римский устав. Соответственно Монголия, которая и является подписателем, должна была арестовать Путина, но этого не сделала. В правительстве Монголии в свою очередь отказ объяснили зависимостью страны от российских энергоносителей.

Украинская сторона же заявила, что у Монголии будут последствия из-за того, что отказалась арестовывать российского диктатора.

Президент Украины Владимир Зеленский также высказался об отказе арестовать Путина, заявив, что в Монголии "уважают убийцу больше, чем международное право".

В то же время прокурор МКС также отреагировал на отказ Монголии.

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