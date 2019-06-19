Зеленский прокомментировал выводы по делу MH17

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский надеется на наказание всех причастных к катастрофе

Президент Украины Владимир Зеленский прокоментировал объявление четверых подозреваемых в причастности к катастрофе самолет рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Администрации президента в Twitter.

По словам Зеленского, Украина приветствует выводы Международной следственной группы (JIT), которые были объявлены в среду, 19 июня, в Нидерландах.

"Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поддерживает объявление четверых подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса MH17. Также глава НАТО выразил уверенность в независимости и профессиональности следствия.

Напомним, в среду, 19 июня, Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета рейса МН17 в 2014 году. Так, по данным JIT подозреваемыми в крушении МН17 являються глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, российский подполковник запаса Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.