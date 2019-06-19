Зеленський прокоментував висновки по справі MH17

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський сподівається на покарання всіх причетних до катастрофи

Президент України Володимир Зеленський прокоментував оголошення чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи літак рейсу MH17 в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Адміністрації президента у Twitter.

За словами Зеленського, Україна вітає висновки Міжнародної слідчої групи (JIT), які були оголошені у середу, 19 червня, в Нідерландах.

"Президент України сподівається, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу опиняться не лише ті, кому СБУ оголосила сьогодні підозру, а й усі, хто винен у зухвалому вбивстві безневинних дітей, жінок та чоловіків", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс підтримує оголошення чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака рейсу MH17. Також глава НАТО виразив впевненість в незалежності та професійності слідства.

Нагадаємо, у середу, 19 червня, Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 у 2014 році. Так, за даними JIT підозрюваними у катастрофі МН17 є голова розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, російський підполковник запасу Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко.