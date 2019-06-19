НАТО поддержало объявление подозрений в деле MH17

Фото: Йенс Столтенберг (facebook.com /NATO)

Глава НАТО также выразил уверенность в независимости расследования

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал объявление четверых подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Альянса в Facebook.

Так, в своем заявлении Столтенберг приветствовал решение Международной следственной комиссии (JIT) об объявлении четырех подозреваемых в деле о крушении рейса MH17.

"Я приветствую сегодняшнее заявление Совместной следственной группы о том, что четыре подозреваемых будут привлечены к уголовной ответственности за преступления, связанные со сбитием рейса MH17 в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях по раскрытию полной истины и обеспечения справедливости для убийства 298 человек из 17 стран", - говорится в заявлении генсека НАТО.

Кроме того, Столтенберг выразил уверенность в независимости и профессионализме следователей и правовой системы Нидерландов и призвал все страны сотрудничать для установления справедливости.

"Как пояснили в Совете Безопасности ООН, все страны должны сотрудничать ради установления правдивости, справедливости и подотчетности", - подчеркнул он.

Напомним, в среду, 19 июня, Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета рейса МН17 в 2014 году. Так, по данным JIT подозреваемыми в крушении МН17 является глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, российский подполковник запаса Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.