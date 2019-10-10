Зеленский прокомментировал увольнение Данилюка

Зеленский заявил, что понимает причины увольнения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка и не захотел назвать их. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский рассказал, что в его команде есть недопонимания.

"У меня есть 100% понимание, почему он ушел. Но заявление он написал. Перед США. И много раз мы говорили об этом, что он может написать заявление. Но господин Данилюк знает, что я с уважением к нему относился. Наверное, он ожидал, что я не подпишу. Есть в команде недопонимание. Но меня честно достала игра, что вы пишете заявления, а я их не подписываю", - сказал он.

Зеленский также заявил, что есть заявления от нескольких представителей его окружения. Кроме того, президент пообещал подписывать все другие заявления, которые будут написаны.

"Я не согласен с господином Даниюком. Я не согласен, что он ушел из-за ПриватБанка. Саша хотел быть премьер-министром Украины, а я ему сказал честно: "Сань, ты профессиональная кандидатура, но я выбрал другого человека". Сложные отношения с Богданом, это тоже повлияло", - добавил он.

Напомним, президент подписал приказ об увольнении Данилюка. По словам Данилюка, он ушел в отставку, не желая участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

После этого Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.