Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию о протестах в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам президента Украины, акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку.

"Самые лучшие условия были подготовлены в четырех местах. Одно из них - на Тернопольщине. Вы знаете, что там было. К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу и не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает. Это не только через людей. Я думаю, что простые люди к этому не имеют отношения. В некоторых городах была политическая поддержка этой псевдоакции", - сказал Зеленский.

Также Зеленский поздравил с возвращением на родину украинцев и выразил надежду, что вскоре все они смогут отправиться к своим семьям.

"Мы все - я уверен - желаем им крепкого здоровья и верим, что уже в ближайшие недели они будут дома, рядом со своими родными и близкими. Мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все - люди", - отметил он.

Зеленский выразил уверенность, что вскоре правоохранители установят обстоятельства акций протеста и их возможный спланированный характер.

"Я думаю, что мы тоже очень скоро увидим, что люди как на агитации против земельной реформы, так и против того, чтобы мы наших граждан видели в Украине, будут совпадать", - добавил Зеленский.

Напомним, 21 февраля после размещение эвакуированных из Китая в Новых Санжарах почти 400 детей не пришли в школы. Родители начала забирать детей со школы еще вчера. По словам директора школы Николая Решетило, сегодня с 900 школьников не пришли почти 400.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что паника вокруг коронавируса в Украине связана, в том числе, и с информационной войной. Он также добавил, что паника продолжит раскачиваться.