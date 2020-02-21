Зеленський: протести в Нових Санжарах мали політичну підтримку

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію щодо протестів у Нових Санжарах через розміщення евакуйованих з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За словами президента України, акції протесту в декількох регіонах країни проти розміщення у місцевих медзакладах українців, евакуйованих з Китаю, мали політичну підтримку.

"Найкращі умови були підготовлені в чотирьох місцях. Одне з них - на Тернопільщині. Ви знаєте, що там було. На жаль, назвати це людськими вчинками я не можу й не хочу підбирати інші слова. На жаль, так буває. Це не тільки через людей. Я думаю, що прості люди до цього не мають стосунку. У деяких містах була політична підтримка цієї псевдоакції", - сказал Зеленський.

Також Зеленський привітав з поверненням на батьківщину українців та висловив надію, що невдовзі всі вони зможуть вирушити до своїх родин.

"Ми всі - я впевнений - бажаємо їм міцного здоров’я та віримо, що вже найближчими тижнями вони будуть удома, поруч зі своїми рідними та близькими. Ми постійно кажемо, що Україна - це Європа. Так от, вчора в деяких епізодах здавалося, що ми - Європа епохи Середньовіччя, на жаль. Давайте не забувати, що ми всі - люди", - зазначив він.

Зеленський висловив упевненість, що незабаром правоохоронці встановлять обставини акцій протесту та їхній можливий спланований характер.

"Я думаю, що ми теж дуже скоро побачимо, що люди як на агітації проти земельної реформи, так і проти того, щоб ми наших громадян бачили в Україні, співпадатимуть", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 21 лютого після розміщення евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах майже 400 дітей не прийшли до школи. Батьки почала забирати дітей зі школи ще вчора. За словами директора школи Миколи Решетила, сьогодні з 900 школярів не прийшли майже 400.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що паніка навколо коронавірусу в Україні пов'язана, в тому числі, і з інформаційною війною. Він також додав, що паніка продовжить розгойдуватися.