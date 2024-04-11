ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації

Четвер 11 квітня 2024 19:15
UA EN RU
Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до запиту військових були введені зміни до мобілізації в Україні. У тому ж числі це стосується й посилення покарання щодо ухилянтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції з лідерами Польщі та Литва Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

Як відзначив президент, мобілізація в Україні йде відповідно до встановлених термінів й продовжується кожні три місяці.

"На запит наших військ є деякі зміни в мобілізації й згідно з цією мобілізацією є посилення контролю щодо ухилянтів. Хочу сказати, що будь-яка людина й навіть без цього закону, яка порушувала закон про мобілізацію й була мобілізаційно віку й вона була ухилянтом чи ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те, чи інше законодавство діюче", - заявив президент.

Він зауважив, що законопроєкт зафіксовує деякі норми, які допоможуть військовому керівництву. Зокрема документ містить важливі питання щодо підтримки військових, які перебувають на фронті, а також питання щодо відпусток та ротації.

Законопроєкт про мобілізацію

Сьогодні, 11 квітня, Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект №10449, який урегульовує процедуру мобілізації. Документ набере чинності через місяць після того, як його підпише спікер парламенту та президент.

Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити
DAILY
Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні