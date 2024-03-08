Зеленський прокоментував відставку Залужного та заміну деяких генералів

Відставка колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та заміна деяких генералів є "нормальною ситуацією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню Cinque minuti .

"Я в це (покращення ситуації на поле бою, - ред) вірю і дуже надіюсь. І це (відставка генералів, - ред) нормальна ситуація", - сказав він.

За словами президента, іде війна і іноді треба робити кроки перезавантаження.

Відставка Залужного

8 лютого Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну, пішов у відставку. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

9 лютого президент України Володимир Зеленський надав колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України. Після цього відбулися кадрові зміни у Генштабі ЗСУ.

7 березня кандидатуру колишнього головкому Збройних сил України Валерія Залужного погодили на посаду посла у Британії.