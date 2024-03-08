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Зеленский прокомментировал отставку Залужного и замену некоторых генералов

Украина, Пятница 08 марта 2024 15:02
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Зеленский прокомментировал отставку Залужного и замену некоторых генералов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Отставка бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и замена некоторых генералов является "нормальной ситуацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию Cinque minuti.

"Я в это (улучшение ситуации на поле боя, - ред) верю и очень надеюсь. И это (отставка генералов, - ред) нормальная ситуация", - сказал он.

По словам президента, идет война и иногда нужно делать шаги перезагрузки.

Отставка Залужного

8 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который управлял армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. После этого последовали кадровые изменения в Генштабе ВСУ.

7 марта кандидатуру бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного согласовали на должность посла в Британии.

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