Зеленский прокомментировал отставку Залужного и замену некоторых генералов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию Cinque minuti .

"Я в это (улучшение ситуации на поле боя, - ред) верю и очень надеюсь. И это (отставка генералов, - ред) нормальная ситуация", - сказал он.

По словам президента, идет война и иногда нужно делать шаги перезагрузки.

Отставка Залужного

8 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который управлял армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. После этого последовали кадровые изменения в Генштабе ВСУ.

7 марта кандидатуру бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного согласовали на должность посла в Британии.