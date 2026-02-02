Зеленський продовжив санкції проти Фірташа і соратника Медведчука

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення, які стосуються колишнього олігарха Дмитра Фірташа і Тараса Козака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови держави.
За словами президента, Україна синхронізує санкційну політику з Великою Британією.
"Перше: продовжуємо санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа і в межах синхронізації застосовуємо санкції проти його близького оточення та підконтрольної йому компанії", - повідомив Зеленський.
Він підкреслив, що всі суб'єкти, пов'язані з Росією та її структурами, мають бути заблоковані.
Другий блок рішень стосується активів оточення Віктора Медведчука.
"Продовжуємо санкції проти одного з найближчих соратників Віктора Медведчука, а саме проти Тараса Козака та восьми пов'язаних із ним компаній", - зазначив президент.
Зеленський додав, що ці особи обрали бік агресора задовго до початку повномасштабного вторгнення, тому держава продовжуватиме системно протидіяти кожному такому суб'єкту.
Варто зауважити, що Україна ввела санкції проти Дмитра Фірташа, оскільки підприємства "титанового бізнесу" Фірташа постачали сировину на військові заводи Росії.
При цьому Британія запровадила санкції проти олігарха за незаконне привласнення активів української газотранспортної мережі та підкуп чиновників для отримання ліцензій на видобуток копалин.
У 2014 році його у Відні затримала австрійська поліція.
До слова, нещодавно австрійський суд відхилив запит США на екстрадицію Фірташа.
Водночас санкції проти Тараса Козака застосували, оскільки його структури були причетні до схем із постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.
Також Козак був номінальним власником телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які використовувалися для антиукраїнської пропаганди.