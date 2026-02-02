Зеленський продовжив санкції проти Фірташа і соратника Медведчука

Удар по активах Фірташа

За словами президента, Україна синхронізує санкційну політику з Великою Британією.

"Перше: продовжуємо санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа і в межах синхронізації застосовуємо санкції проти його близького оточення та підконтрольної йому компанії", - повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що всі суб'єкти, пов'язані з Росією та її структурами, мають бути заблоковані.

Санкції проти соратника Медведчука

Другий блок рішень стосується активів оточення Віктора Медведчука.

"Продовжуємо санкції проти одного з найближчих соратників Віктора Медведчука, а саме проти Тараса Козака та восьми пов'язаних із ним компаній", - зазначив президент.

Зеленський додав, що ці особи обрали бік агресора задовго до початку повномасштабного вторгнення, тому держава продовжуватиме системно протидіяти кожному такому суб'єкту.