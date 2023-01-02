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Зеленський продовжив безвіз для громадян Британії ще на рік

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Україна, Понеділок 02 січня 2023 18:15
Зеленський продовжив безвіз для громадян Британії ще на рік Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну і транзитного проїзду через територію України для громадян Великобританії та Північної Ірландії. Безвіз діятиме до 30 січня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави держави.

"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2024 року", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Зеленський ввів безвіз для громадян Британії в січні 2020 року, який продовжується щороку "з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії".

Раніше Британія і Україна домовилися продовжити переговори для спрощення режиму поїздок між країнами.

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Володимир Зеленський Великобританія Безвізовий режим
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