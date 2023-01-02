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Зеленский продлил безвиз для граждан Британии еще на год

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Украина, Понедельник 02 января 2023 18:15
Зеленский продлил безвиз для граждан Британии еще на год Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Безвиз будет действовать до 30 января 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней до 30 января 2024 года", - говорится в документе.

Напомним, Зеленский ввел безвиз для граждан Британии в январе 2020 года, который продолжается ежегодно "с целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

Ранее Британия и Украина договорились продолжить переговоры по упрощению режима поездок между странами.

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Владимир Зеленский Великобритания Безвизовый режим
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