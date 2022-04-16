Зеленский: продолжается восстановление нормальной жизни в деоккупированных областях и районах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинских областях и районах, откуда выгнали оккупантов, продолжается восстановление нормальной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Объем работ - действительно колоссальный. Деоккупировано уже 918 населенных пунктов разного масштаба, но все равно значимых для нас, для Украины", - отметил глава государства.

По его словам, на освобожденных территориях проходит разминирование, а также возобновляются поставки электричества, воды и газа. Кроме того, начинает работать полиция, почта, и структуры государственной и местной власти.

"На территории 338 освобожденных населенных пунктов начата работа гуманитарных штабов. Возобновляем оказание регулярной и экстренной медицинской помощи, работу образовательных структур - там, где это возможно", - сказал президент.

Он также отметил, что в общем на сегодняшний день российские войска разрушили или повредили уже 1018 образовательных учреждений по всей территории Украины.

Зеленский также рассказал о том, что началось восстановление дорог и железнодорожного сообщения. В частности, с завтрашнего дня возобновится железнодорожное сообщение с Черниговом и Нежином. Сейчас уже курсируют поезда между городами Сумской области.

"Команды Укравтодора и Укрзализныци работают достаточно эффективно, и я благодарен им за эту скорость. За то, что возвращают людям ощущение нормальности жизни, которую оккупанты пытались уничтожить навсегда", - заявил Зеленский.