Зеленський: триває відновлення нормального життя в деокупованих областях і районах

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українських областях і районах, звідки вигнали окупантів, триває відновлення нормального життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Обсяг робіт - дійсно колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але все одно значущих для нас, для України", - зазначив глава держави.

За його словами, на звільнених територіях проходить розмінування, а також поновлюється постачання електрики, води і газу. Крім того, починає працювати поліція, пошта, і структури державної та місцевої влади.

"На території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів. Поновлюємо надання регулярної та екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур - там, де це можливо", - сказав президент.

Він також зазначив, що загалом на сьогодні російські війська зруйнували або пошкодили вже 1018 освітніх установ по всій території України.

Зеленський також розповів про те, що почалося відновлення доріг і залізничного сполучення. Зокрема, з завтрашнього дня відновиться залізничне сполучення з Черніговом та Ніжином. Наразі вже курсують потяги між містами Сумської області.

"Команди Укравтодору та Укрзалізниці працюють досить ефективно, і я вдячний їм за цю швидкість. За те, що повертають людям відчуття нормальності життя, яке окупанти намагалися знищити назавжди", - заявив Зеленський.