ru ua
Сб, 16 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський: триває відновлення нормального життя в деокупованих областях і районах

Новость на русском →
Субота 16 квітня 2022 00:55
Зеленський: триває відновлення нормального життя в деокупованих областях і районах Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українських областях і районах, звідки вигнали окупантів, триває відновлення нормального життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Обсяг робіт - дійсно колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але все одно значущих для нас, для України", - зазначив глава держави.

За його словами, на звільнених територіях проходить розмінування, а також поновлюється постачання електрики, води і газу. Крім того, починає працювати поліція, пошта, і структури державної та місцевої влади.

"На території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів. Поновлюємо надання регулярної та екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур - там, де це можливо", - сказав президент.

Він також зазначив, що загалом на сьогодні російські війська зруйнували або пошкодили вже 1018 освітніх установ по всій території України.

Зеленський також розповів про те, що почалося відновлення доріг і залізничного сполучення. Зокрема, з завтрашнього дня відновиться залізничне сполучення з Черніговом та Ніжином. Наразі вже курсують потяги між містами Сумської області.

"Команди Укравтодору та Укрзалізниці працюють досить ефективно, і я вдячний їм за цю швидкість. За те, що повертають людям відчуття нормальності життя, яке окупанти намагалися знищити назавжди", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Україна і Росія провели четвертий обмін полоненими. Звільнено 30 осіб.

Ми також писали про те, що у Зеленського пригрозили відповіддю на ракетні удари по Києву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла