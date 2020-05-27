Зеленский продлил налоговые льготы на период карантина

Президент подписал соответствующий законопроект
Президент Владимир Зеленский продлил действие налоговых льгот на период карантина. Глава государства подписал соответствующий законопроект №3329-д.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" предусматривает такие изменения:
Кроме того, в документе до конца последнего месяца карантина продлили срок льгот для производства дезинфекторов; приостановили сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.
Также законом ФЛП освобождаются от ЕСВ за себя до 31 мая. Документ предусматривает мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина.
Документом продлевается и упрощенная процедура капитализации банков.
Напомним, 13 мая Рада приняла во втором чтении законопроект №3329-д, за него проголосовали 333 парламентария.
Как писало РБК-Украина, в конце апреля Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №3329-д, за документ проголосовали 336 парламентариев.
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Автор: Юлия Струк