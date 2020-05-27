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Зеленский продлил налоговые льготы на период карантина

Новости » Политика     27.05.2020 - 15:19
Зеленский продлил налоговые льготы на период карантина
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент подписал соответствующий законопроект

Президент Владимир Зеленский продлил действие налоговых льгот на период карантина. Глава государства подписал соответствующий законопроект №3329-д.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Зеленский продлил налоговые льготы на период карантина

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" предусматривает такие изменения:

  • до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов)
  • помощь по частичной безработице освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором
  • предоставляется возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП.

Кроме того, в документе до конца последнего месяца карантина продлили срок льгот для производства дезинфекторов; приостановили сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.

Также законом ФЛП освобождаются от ЕСВ за себя до 31 мая. Документ предусматривает мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина.

Документом продлевается и упрощенная процедура капитализации банков.

Напомним, 13 мая Рада приняла во втором чтении законопроект №3329-д, за него проголосовали 333 парламентария.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №3329-д, за документ проголосовали 336 парламентариев.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийкарантинНалоги
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