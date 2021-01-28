Зеленский продлил безвиз для граждан Британии на год

Президент Украины Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Безвиз будет действовать до 30 января 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2022 года", - говорится в указе 28/2021.

Безвизовый режим был введен с целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Великобританией и Северной Ирландией.

Напомним, в январе прошлого года Владимир Зеленский ввел безвиз для граждан Британии. Он действовал до 30 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Украина и Великобритания могут усилить стратегическое партнерство для противодействия агрессии России.

Кроме того, ранее в Британии назвали сроки начала переговоров о безвизовом режиме с Украиной.

При этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что предоставление безвизового режима Украине не зависит от политических решений.