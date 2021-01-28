Зеленський продовжив безвіз для громадян Британії на рік

Президент України Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Великобританії і Північної Ірландії. Безвіз буде діяти до 30 січня 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2022 року", - йдеться в указі 28/2021.

Безвізовий режим було запроваджено з метою розвитку та практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Великою Британією і Північною Ірландією.

Нагадаємо, в січні минулого року Володимир Зеленський ввів безвіз для громадян Британії. Він діяв до 30 січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Україна і Великобританія можуть посилити стратегічне партнерство для протидії агресії Росії.

Крім того, раніше у Британії назвали терміни початку переговорів про безвізовий режим з Україною.

При цьому посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що надання безвізового режиму Україні не залежить від політичних рішень.