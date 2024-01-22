Зеленський про відносини з Польщею: де є складнощі, там будуть спільні перемоги

"Я вважаю, що там, де складнощі, при нормальних стосунках і нормальних відносинах з повагою один до одного, можна здобути спільні перемоги. Тому, там де є складнощі - логістика, агропромисловий комплекс - можуть бути спільні великі перемоги наших обох держав, бо ми дуже багаті на це", - сказав президент.

За словами Зеленського, для України та Польщі може стати спільною перемогою розвиток сільського господарства. Адже в Україні дуже швидко розвивається агропромисловий комплекс.

"На жаль, є такий виклик як Росія. На жаль, є такий ризик як Білорусь. Знову - це складнощі, які можуть бути спільними перемогами для нас з Польщею. Це говорить про те, що ми можемо розвиватися у кібербезпеці, у цілому у безпеці, а також у спільному виробництві в оборонній промисловості. Коли ми говоримо про зброю - не треба абсолютно цього боятися. Навпаки, треба мати технології, щоб бути потужнішими і мати змогу захистити себе", - зауважив Зеленський.

Водночас Туск вважає, що Україні та Польщі необхідно розв'язувати деякі спірні проблеми, адже у відносинах країн не все ідеально.

"Я не бачу жодних меж. Якщо ви мене спитаєте, яка галузь є найбільш перспективною, я відповім вам, що це з кожним місяцем, з кожним кварталом може змінюватися", - сказав Туск.

Блокада українського кордону

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

Вже 16 січня польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня 2024 року.

Більш детально про тимчасове припинення блокади можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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