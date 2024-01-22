Зеленский об отношениях с Польшей: где есть сложности, там будут общие победы

"Я считаю, что там, где сложности, при нормальных отношениях и нормальных отношениях с уважением друг к другу, можно одержать общие победы. Поэтому, где есть сложности - логистика, агропромышленный комплекс - могут быть общие крупные победы наших обоих государств, потому что мы очень богаты этим", - сказал президент.

По словам Зеленского, для Украины и Польши может стать общей победой развитие сельского хозяйства. А ведь в Украине очень быстро развивается агропромышленный комплекс.

"К сожалению, есть такой вызов как Россия. К сожалению, есть такой риск как Беларусь. Снова - это сложности, которые могут быть общими победами для нас с Польшей. Это говорит о том, что мы можем развиваться в кибербезопасности, в целом в безопасности" , а также в совместном производстве в оборонной промышленности. Когда мы говорим об оружии - не нужно абсолютно этого бояться. Наоборот, надо иметь технологии, чтобы быть более мощными и защитить себя", - отметил Зеленский.

В то же время, Туск считает, что Украине и Польше необходимо решать некоторые спорные проблемы, ведь в отношениях стран не все идеально.

"Я не вижу никаких пределов. Если вы меня спросите, какая отрасль наиболее перспективна, я отвечу вам, что это с каждым месяцем, с каждым кварталом может меняться", - сказал Туск.

Блокада украинской границы

6 ноября 2023 польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

Уже 16 января польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта 2024 года.

Более подробно о временном прекращении блокады можете узнать в материале РБК-Украина.

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