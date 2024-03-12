Зеленський про результати застосування українських дронів: всі бачать, що вони працюють

Як розповів Зеленський, сьогодні він отримав попередні результати щодо застосування дронів українського виробництва від Збройних сил, Головного управління розвідки та Служби безпеки.

"Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Наша далекобійність - це реальне наближення безпеки для всіх", - наголосив президент.

Атака на НПЗ у Нижньогородській області

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" атакували безпілотники.

При цьому уточнювалося, що ударний безпілотник потрапив прямо на встановлення перегонки нафти. Після такої атаки на території підприємства виникла пожежа.

Також на удар нафтопереробним заводом скаржився губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.

Як пізніше повідомили РБК-Україна джерела у Силах оборони, нафтопереробний завод був атакований дронами. За цим стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.