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Зеленський про результати застосування українських дронів: всі бачать, що вони працюють

Україна, Вівторок 12 березня 2024 22:00
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Зеленський про результати застосування українських дронів: всі бачать, що вони працюють Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Дрони українського виробництва ефективно працюють по важливим об'єктам ворога на ериторії Росії, і це бачать всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він отримав попередні результати щодо застосування дронів українського виробництва від Збройних сил, Головного управління розвідки та Служби безпеки.

"Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Наша далекобійність - це реальне наближення безпеки для всіх", - наголосив президент.

Атака на НПЗ у Нижньогородській області

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" атакували безпілотники.

При цьому уточнювалося, що ударний безпілотник потрапив прямо на встановлення перегонки нафти. Після такої атаки на території підприємства виникла пожежа.

Також на удар нафтопереробним заводом скаржився губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.

Як пізніше повідомили РБК-Україна джерела у Силах оборони, нафтопереробний завод був атакований дронами. За цим стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

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Володимир Зеленський Війна в Україні Дрони
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