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Зеленский о результатах применения украинских дронов: все видят, что они работают

Украина, Вторник 12 марта 2024 22:00
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Зеленский о результатах применения украинских дронов: все видят, что они работают Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дроны украинского производства эффективно работают по важным объектам врага на территории России, и это видят все.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он получил предварительные результаты применения дронов украинского производства от Вооруженных сил, Главного управления разведки и Службы безопасности.

"Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность - это реальное приближение безопасности для всех", - подчеркнул президент.

Атака на НПЗ в Нижегородской области

Напомним, сегодня, 12 марта, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" атаковали беспилотники.

При этом уточнялось, что ударный беспилотник попал прямо на установку перегонки нефти. После такой атаки на территории предприятия возник пожар.

Также на удар нефтеперерабатывающим заводом жаловался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как позже сообщили РБК-Украина источники в Силах обороны, нефтеперерабатывающий завод был атакован дронами. За этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

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