Зеленский призывает ввести режим чрезвычайной ситуации в двух областях

Президент Украины Владимир Зеленский призывает в областях, где были подтверждены случаи коронавируса - в Черновицкой и Житомирской - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта. Об этом он заявил в видеообращении.

Как отметил президент, в Украине зафиксированы 5 случаев коронавируса.

"В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, - в Черновицкой и Житомирской - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта", - заявил он.

РБК-Украина писало, что в Офисе президента сегодня было заседание с представителями Кабинета министров о мерах по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Так, собеседник издания подтвердил, что заседание касалось распространения коронавируса.

Как писало издание, сегодня в Украине усилили меры карантина. А завтра парламентарии на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.

Отметим, представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан заявил, что в ближайшие дни Кабинет министров может принять другие решения по противодействию коронавируса.