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Зеленський закликає запровадити режим надзвичайної ситуації у двох областях

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 17:34
Зеленський закликає запровадити режим надзвичайної ситуації у двох областях
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський закликає ввести надзвичайне положення у Чернівецькій та Житомирській областях

Президент України Володимир Зеленський закликає в областях, де були підтверджені випадки коронавірусу - у Чернівецькій та Житомирській - запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня. Про це він заявив у відеозверненні.

Як зазначив президент, в Україні зафіксовані 5 випадків коронавірусу.

"В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, - у Чернівецькій та Житомирській - запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня", - заявив він.

РБК-Україна писало, що в Офісі президента сьогодні було засідання з представниками Кабінету міністрів стосовно заходів щодо протидії пандемії коронавірусу в Україні. Так, співрозмовник видання підтвердив, що засідання стосується поширенню коронавірусу

Як писало видання, сьогодні в Україні посилили заходи карантину. А завтра парламентарії на позачерговому засіданні мають намір схвалити ряд ініціатив для протидії коронавірусу.

Відзначимо, представник уряду у Верховній раді Василь Мокан заявив, що в найближчі дні Кабінет міністрів може прийняти інші рішення щодо протидії коронавірусу.

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