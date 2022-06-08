UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский призывает переносить штаб-квартиры ІТ-компаний в Украину

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина имеет одно из самых благоприятных законодательств для развития информационных технологий. Поэтому ІТ-компании могут открывать штаб-квартиры на территории Украины.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время Ukraine Virtual Investor Conference, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Украина - это ІТ-сектор, который пользуется одним из наиболее благоприятных законодательств в мире. Специальным законодательным режимом Дія.City предлагаю переносить штаб-квартиры ІТ-компаний в Украину, образовывать центры совместного обслуживания", - заявил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что в Украине в феврале запустили особый налоговый и правовой режим для IT-сектора "Дія.City".

Напомним также, что Владимир Зеленский во время выступления в Давосе призвал бизнес выходить из РФ и работать в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийIT-компания