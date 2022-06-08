Зеленский призывает переносить штаб-квартиры ІТ-компаний в Украину

Украина имеет одно из самых благоприятных законодательств для развития информационных технологий. Поэтому ІТ-компании могут открывать штаб-квартиры на территории Украины.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время Ukraine Virtual Investor Conference, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Украина - это ІТ-сектор, который пользуется одним из наиболее благоприятных законодательств в мире. Специальным законодательным режимом Дія.City предлагаю переносить штаб-квартиры ІТ-компаний в Украину, образовывать центры совместного обслуживания", - заявил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что в Украине в феврале запустили особый налоговый и правовой режим для IT-сектора "Дія.City".

Напомним также, что Владимир Зеленский во время выступления в Давосе призвал бизнес выходить из РФ и работать в Украине.

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