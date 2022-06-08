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Зеленський закликає переносити штаб-квартири ІТ-компаній до України

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна має одне з найсприятливіших законодавств для розвитку інформаційних технологій. Тому ІТ-компанії можуть відкривати штаб-квартири на території України.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час Ukraine Virtual Investor Conference, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Україна - це ІТ-сектор, який користується одним із найбільш сприятливих законодавств у світі. Спеціальним законодавчим режимом Дія.City я пропоную переносити штаб-квартири ІТ-компаній до України, утворювати центри спільного обслуговування", - заявив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що в Україні в лютому запустили особливий податковий та правовий режим для IT-сектору "Дія.City".

Нагадаємо також, що Володимир Зеленський під час виступу у Давосі закликав бізнес виходити з РФ та працювати в Україні.

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Володимир ЗеленськийIT-компания