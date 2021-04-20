UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский призывает ФОПов активнее регистрироваться в "Дии", чтобы получить выплаты в апреле

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине началась регистрация заявок на получение государственной помощи для предпринимателей и наемных работников, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за ужесточения карантина. Президент Украины Владимир Зеленский призывает активнее регистрироваться.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он призывает граждан активнее регистрировать обращения на портале "Дия" для того, чтобы уже в этом месяце получить финансовую помощь от государства.

"Подав заявку через "Дию", люди смогут получить по 8 тысяч гривен прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах", - отметил Зеленский.

На сегодня уже около 100 тысяч человек подали соответствующие заявки, сообщили в пресс-службе ОП.

Ранее РБК-Украина писало, как подать заявку через "Дию".

Также издание публиковало список КВЭДов, которые имеют право на карантинные выплаты.

Отметим, прошлой зимой карантинные выплаты получили почти полмиллиона украинцев. Тогда из госбюджета потратили 3,6 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийФОП
Читайте также
Украина готовится к празднованию Пасхи в условиях пандемии, - Шмыгаль
Украина должна подготовить современную лабораторию для разработки вакцин, - Зеленский
Прогноз погоды