Зеленський закликає ФОПів активніше реєструватись в "Дії", щоб отримати виплати в квітні

В Україні розпочалася реєстрація заявок на отримання державної допомоги для підприємців і найманих працівників , які були змушені припинити свою діяльність через посилення карантину. Президент України Володимир Зеленський закликає активніше реєструватись.

Він закликає громадян активніше реєструвати звернення на порталі "Дія" задля того, щоб уже цього місяця отримати фінансову допомогу від держави.

"Подавши заявку через "Дію", люди зможуть отримати по 8 тисяч гривень прямої грошової допомоги з держбюджету. Також закликаю місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів. Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах", - зазначив Зеленський.

На сьогодні вже близько 100 тисяч осіб подали відповідні заявки, повідомили у прес-службі ОП.