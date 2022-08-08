Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян

По его словам, закрытие границ - это важные санкции, поскольку "россияне захватывают чужую землю, поэтому должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию". При этом он подчеркивает, что это должно касаться и тех россиян, которые уже находятся в западных странах.

"Какие бы ни были россияне… заставьте их вернуться в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: "Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?". Возможно. Но население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что выходит, что россиянам нужна изоляция.

"Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина", - добавил президент.